- Premierul Florin Citu a anunțat miercuri seara, la un post tv, ca ii demite pe secretarii de stat USR PLUS. Ulterior, deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial. „Va spun care este frica mea: in momentul in care ai negociat cu AUR si cu PSD, nu pot sa am secretari de stat in ministere, pentru…

