Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al Assad a salutat vineri invazia Ucrainei de catre Rusia, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, apreciind ca este vorba despre o ”corectare a istoriei”, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a inceput inceput invazia Kievului. Forțele ruse au sosit in regiunea Obolon din districtul Kiev - la 10 kilometri de centrul capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Letonia va inceta sa elibereze vize pentru cetatenii rusi dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat joi ministrul leton al afacerilor externe, Edgars Rinkevics, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a estimat joi ca si-a atins cu ''succes'' toate obiectivele fixate pentru prima zi a ofensivei militare lansate in zori asupra Ucrainei, unde conform autoritatilor acesteia bombardamentele au facut zeci de morti, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comunitatea internationala trebuie sa foloseasca toate mijloacele si sanctiunile pentru a forta Rusia sa opreasca razboiul, declara presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, intr-un mesaj transmis joi prin care condamna atacul Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, potrivit Agerpres. Fii…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Rusia nu are puterea militara de a invada Ucraina, asta pentru ca o țara de asemenea dimensiuni nu se poate stapani cu doar 170.000 de militari. Basescu arata ca Vladimir Putin va incerca sa obțina cat mai mult in negocierile cu NATO, iar in Ucraina va…

- Statele Unite au acuzat miercuri Rusia ca este pe cale sa creeze pretexte pentru a putea ataca Ucraina, denuntand in special acuzatiile recente de genocid in teritoriile separatiste ucrainene pro-ruse exprimate recent de presedintele Vladimir Putin, transmite joi AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat miercuri ca unitatile care si-au incheiat manevrele militare in peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Moscova in 2014, se intorc in cazarmile in care sunt incartiruite cu titlu permanent, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…