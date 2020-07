Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 10 ani pe care i-a petrecut in strainatate, Alexandru Olah a fost repatriat. Pivotul echipei naționale a Romaniei și-a dat acordul sa evolueze in alb-violet, sub comanda lui Dragan Petricevic.

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind a negociat si semnat, in baza mandatului acordat de membrul afiliat Sindicatul Teatrului German de Stat din Timisoara, contractul colectiv de munca din institutia de cultura, conform unui comunicat al federatiei, remis, marti, AGERPRES. Contractul,…

- O sculptura in lemn a primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a fost incendiata in apropiere de orasul sau natal, Sevnica, din Slovenia, in noaptea de 4 iulie, in timp ce americanii celebrau Ziua Independentei, a anuntat artistul care a comandat sculptura, transmite Reuters.

- Campionul national la kickboxing, Andrei Anastasescu, vrea sa organizeze o gala in domeniu, la Predeal, orasul sau natal, imediat dupa ridicarea restrictiilor privind prevenirea raspandirii COVID-19. "Tinand cont ca, in ultimii ani, in orasul meu natal nu a mai avut loc nicio gala sportiva…

- Fortuna Becicherecu Mic a realizat un transfer de rasunet international la fotbal feminin. Laura Rus a ales sa revina in tara chiar la gruparea de la nord-vest de Timisoara. Atacant al echipei nationale, jucatoarea originara din Bocsa are in C.V. cluburi importante de „afara”. Sassuollo, Verona si Anderlecht…

- Resita este surpriza placuta din vestul tarii, in privinta atragerii fondurilor europene. Orasul de pe malurile Barzavei, aflat pana anii trecuti intr-o stare accentuata de saracie, tine pasul cu orasele fruntase in atragerea fondurilor de la UE, cum sunt Cluj, Timisoara si Oradea.

- Primarul Gheorghe Valentin Rotar a transmis joi un mesaj pe reteaua de Facebook prin care a explicat decizia luata de administratia locala din Blaj de a introduce restrictii de circulatie in localitate, in zilele de 1 si 2 mai.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seara, ca Romania va produce maști FFP2 și ca se poarta discuții cu Dacia-Renalt cu privire la fabricarea de ventilatoare, relateaza Mediafax. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Romania va produce si masti FFP2 de la sfarșitul lunii aprilie. „Pot sa anunt ca…