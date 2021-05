Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie si l-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare, relateaza agentia Reuters. Convocarea anticipatelor a rezultat…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie si l-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare, relateaza agentia Reuters potrivit Agerpres. Convocarea anticipatelor…

- In acest context deosebit de zbuciumat, Rumen Radev a declarat ca o noua comisie electorala ar urma sa fie numita pana la 11 mai, data la care va anunța oficial dizolvarea legislativului, numirea unui guvern interimar și alegeri anticipate.Reamintim ca Partidul Conservator al premierului Boiko Borisov,…

- Bulgaria va organiza alegeri anticipate pe 11 iulie, dupa ce a treia și ultima tentativa de formarea a unui nou guvern a eșuat. Anunțul a fost facut miercuri de președintele Rumen Radev, informeaza Reuters. Parlamentul rezultat în urma a alegerilor legislative din 4 aprilie s-a dovedit…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, l-a insarcinat marti sa formeze guvernul pe fostul ministru de externe Daniel Mitov, membru al partidului conservator GERB al premierului in exercitiu Boiko Borisov, care a renuntat sa incerce obtinerea unui nou mandat, formarea unei majoritati in jurul acestui…

- Partidul conservator al premierului Boiko Borisov, Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), a câștigat alegerile legisative de duminica cu 24,15% potrivit rezultatelor oficiale parțiale, transmite luni Reuters. Potrivit comisiei electorale centrale au fost numarate 42,5% din…

- Premierul Boiko Borisov, care guverneaza Bulgaria de un deceniu, este favoritul alegerilor legislative ce se desfasoara duminica si la care este asteptat un absenteism record din cauza pandemiei de COVID-19, scrie sambata agentia EFE. Foto: (c) VASSIL DONEV / EPA Partidul conservator al lui Borisov,…

- Partidul conservator GERB al premierului bulgar Boiko Borisov conduce in fata socialistilor in intentiile de vot, cu doua saptamani inaintea alegerilor legislative, insa formatiunea de centru-dreapta ar putea sa nu reuseasca sa obtina majoritatea in parlament, potrivit unui sondaj publicat joi, relateaza…