- Guvernul german va cumpara o participatie de 23% la compania farmaceutica CureVac, care lucreaza la un vaccin destinat Covid-19, pentru 300 de milioane de euro, a declarat luni ministrul Economiei, Peter Altmaier, confirmand o informatie publicata anterior de Reuters.

- Grupul german Continental va recurge la concedieri fiindca vanzarile de masini scad semnificativ, din cauza masurilor adoptate pentru a tine sub control epidemia de Covid-19, scrie Agerpres.Grupul german Continental AG trebuie sa-si diminueze costurile cu sute de milioane de euro si probabil va trebui…

- Compania americana Apple a redeschis aproximativ 100 de magazine din intreaga lume inchise anterior din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit site-ului companiei. Astfel, saptamina trecuta au fost deschise toate magazinele companiei din Germania. Toate magazinele Apple din China, care au fost inchise…

- Cele 16 landuri federale germane isi vor asuma fiecare raspunderea pentru relaxarea restrictiilor instituite cu scopul de a incetini raspandirea epidemiei de COVID-19, atat timp cat ele vor reactiona rapid la o eventuala noua crestere a numarului de contaminari, transmite DPA, citand surse, dupa…

- "Turismul romanesc merita! In ultimii ani, 1 mai reprezenta inceperea sezonului turistic in Romania. Din pacate, anul acesta, criza generata de COVID-19 a desfiintat aceasta traditie. Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile reprezentative din acest sector al…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca s-a asociat joi cu Universitatea Oxford pentru a contribui la dezvoltarea, productia si distribuirea unui posibil vaccin pentru COVID-19, in conditiile in care producatori de medicamente din toata lumea se intrec sa gaseasca o solutie impotriva acestei…

- Alianța Air France-KLM, salvata cu 11 miliarde de euro de guvernele Franței si Olandei Air France-KLM va primi un ajutor financiar de pana la 11 miliarde de euro din partea guvernelor francez si olandez, in conditiile in care numeroase companii aeriene risca sa intre in faliment din cauza pandemiei.…

- Producatorii din industria auto din Romania s-au reunit pentru a produce ventilatoare mecanice. O compania locala va face 500.000 de masti pe zi, din aprilie Producatorii din industria auto din Romania au format un grup care lucreaza pentru implementarea unui proiect privind productia in Romania de…