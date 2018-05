Musulmanii, favorabili casatoriilor gay

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul international de limitare a dezvoltarii armelor nucleare ale Iranului a fost facut sub un false pretexte, pentru ca programul nuclear al tarii era mult mai avansat decat indica la acel moment conventia negociata in 2015, a spus marti purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba.Citește și: Tensiuni in interiorul coaliției PSD-ALDE: oamenii lui Tariceanu se considera tradați de PSD/SURSE Presedintele…

- Prietenia dintre Emmanuel Macron si Donald Trump va fi pusa la incercare: incepand de ieri, presedintele Frantei a inceput o vizita de stat de trei zile in Statele Unite, unde va discuta cu omologul sau mai multe subiecte de discordie. Aceasta vizita, prima a unui lider strain in mandatul lui Trump,…

- Inca patru palestinieni morți in Fașia Gaza dupa ce trupele israeliene au deschis din nou focul asupra protestatarilor care doresc sa isi reocupe casele pierdute din Israel in timpul razboiului de independenta din 1948-1949. Bilanțul deceselor a ajuns la 35, iar numarul raniților este de peste 150,…

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP. "Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborâta si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora în razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus în Liban, informeaza miercuri Reuters. În comentarii difuzate…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a evocat pentru prima oara, in mod public, intr-o reuniune a partidului la putere, la Phenian, un ”dialog” cu Statele Unite, in contextul pregatirii unui summit istoric cu Donald Trump, relateaza AFP. Locatarul Casei Albe a acceptat luna trecuta organizarea unei intalniri…

