Stiri pe aceeasi tema

- Zidul de la granița cu Mexicul, aproape sa bage din nou SUA in ”shutdown”. Trump promulga un buget de compromis Presedintele american Donald Trump a semnat un compromis bugetar temporar adoptat de Congres, pana la 20 decembrie, pentru a evita paralizia administratiilor americane (”shutdown”),…

- Congresul american a adoptat miercuri cu o majoritate zdrobitoare o rezolutie in sprijinul "drepturilor omului si democratiei" in Hong Kong in fata Beijingului, amenintand sa suspende statutul economic special acordat de Washington fostei colonii britanice, relateaza AFP. Textul trebuie…

- Fosta ambasadoare americana in Ucraina, care a marturisit ca s-a simțit amenințata de Donald Trump, depune vineri marturie in fața Congresului, in a doua zi a audierilor publice, dupa deschiderea anchetei de destituire care il amenința pe președintele republican, scrie AFP.Marie Yovanovitch, diplomat…

- Fostul consilier prezidential pentru Securitate Nationala John Bolton avertizase asupra rolului lui Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui Donald Trump, in interactiunile cu Ucraina pentru investigarea afacerilor familiei lui Joseph Biden, afirma un diplomat, citat Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Se…

- Oficialii ucraineni nu vor depune marturie în Congresul Statelor Unite, în ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a informat marți ministrul de Externe din Ucraina, Vadim Pristaiko, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters.Acesta a explicat decizia,…

- Presedintele american Donald Trump se gandeste sa faca publice fragmente din inregistrarea video a operatiunii fortelor speciale americane de eliminare a liderului Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, transmite AFP. 'Ne gandim la asta, e posibil', a afirmat Trump, la baza aeriana Andrews,…

- Camera Reprezentantilor a emis zeci de solicitari pentru documente sau citatii de audieri in cadrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Casa Alba a anuntat ca nu va coopera…

- Kremlinul a spus vineri ca spera ca Washington nu va face publice detaliile confidențiale ale convorbirilor dintre președintele Vladimir Putin și omologul sau american, Donald Trump, relateaza Reuters. Comentariul a fost facut dupa ce potrivit unui avertizor de integritate Casa Alba ascunde înregistrari…