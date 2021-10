Mustul și beneficiile pe care le are pentru organismul uman Nu exista cineva care sa nu doreasca macar sa guste din mustul de toamna. Daca preferi aceasta bautura delicioasa, afla care ii sint beneficiile pentru sanatate si cum ar trebui sa consumi corect mustul de struguri: 1. Mustul este obtinut in urma zdrobirii strugurilor si pastreaza o cantitate buna de compusi benefici pentru sanatate, prezenti in pulpa si pielita boabelor, in seminte si ciorchin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Deși mulți se feresc sa manance struguri pe saturate, convinși ca se vor alege cu calorii in plus, un ciorchine cu boabe aurii, roșii sau negre pe zi sau un pahar de must, savurate in aceasta perioada, aduc un plus de sanatate organismului și-l protejeaza de multe boli. Fara indoiala, strugurii sunt…

- Organismul de reglementare in sanatate din Africa de Sud a aprobat administrarea la copii cu varste de peste 12 ani a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech, relateaza Reuters. Este deschisa astfel calea pentru ca Guvernul sa ofere vaccinul adolescentilor. South African…

- Pentru a se mentine sanatos prin intermediul imunitatii crescute, corpul are nevoie de vitamine, surse bogate de intrutienti si minerale. Organismul este in dependenta totala de noi si obiceiurile noastre. Consumul in exces a alimentelor bogate in colorati, aditivi, conservanti si chimicale vor face…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si Ministerul Sanatatii au lansat proiectul „Sistem informatic pentru registrele de sanatate – RegInterMed”, care are rolul de a imbunatati solutiile informatice din sistemul de sanatate, inclusiv prin facilitarea accesarii de catre medici a istoricului…

- Vinetele se numara printre cele mai sanatoase legume din lume, iar in aceasta perioada sunt bune de conservat pentru iarna, iar gatite la abur, la cuptor sau coapte sau la gratar iși pastreaza savoarea și toate beneficiile, fie ca le consumam ca salata, in zacusca sau in ghiveciul de legume. Originare…

- Laptișorul de matca este un produs al albinelor extrem de benefic pentru sanatate, astfel ca nu ar trebui sa va lipseasca din dieta. Este bine sa țineți seama și de contraindicații și sa discutați cu un apifitoterapeut. Beneficiile pentru sanatate ale laptițorului de matca includ capacitatea sa de a…

- Pepenele verde este alimentul perfect vara: satios, hidratant, foarte gustos. In zile caniculare, poate fi consumat ca atare, dar si intr-o salata, in combinatie cu proteine din branzeturi sau alaturi de alte legume. Oricat ar fi de bun, acest aliment este contraindicat pentru unele persoane,…

- Se știe ca mersul pe jos este o forma buna de mișcare. Adesea, lucrurile simple sunt cele mai eficiente. Nici nu-ti imaginezi ce beneficii imense aduc sanatatii 5-10 minute de mers descult. O poti face afara, pe iarba, nisip sau asfalt, atunci cand temperaturile sunt prietenoase, dar si in casa. Beneficiile…