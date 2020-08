Musonul a dus la moartea a 1.300 de persoane în Asia de Sud Aproape 1.300 de persoane si-au pierdut viata anul acesta de la inceputul sezonului musonic in Asia de Sud in inundatii si alunecari de teren care au fortat si mutarea in regim de urgenta a unei mumii egiptene, informeaza AFP.



Sezonul musonului, care dureaza din iunie pana in septembrie, este crucial pentru viata si agricultura subcontinentului indian, dar provoaca in fiecare an pagube importante si duce la moartea a sute de persoane in aceasta regiune unde locuieste o cincime din populatia lumii.



Pe teritoriul Indiei, ploile diluviene au provocat moartea a 847 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

