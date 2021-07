Muson mortal în India: Bilanţul creşte la 124 de morţi şi zeci de dispăruţi Bilantul inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale musonice din India a crescut duminica la 124 de morti, au anuntat autoritatile, in timp ce zeci de persoane date disparute sunt cautate de echipele de interventie, informeaza AFP. Coasta de vest a tarii a fost afectata, incepand de joi, de inundatii produse in urma ploilor torentiale, iar serviciile meteorologice indiene au avertizat asupra averselor care vor continua sa cada zilele urmatoare. In statul Maharasthra, 114 persoane si-au pierdut viata, printre acestea numarandu-se 40, surprinse de o alunecare de teren care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale musonice din India a crescut duminica la 124 de morti, au anuntat autoritatile, în timp ce zeci de persoane date disparute sunt cautate de echipele de interventie, informeaza AFP citata de Agerpres. Coasta de…

- Cel putin 36 de persoane si-au pierdut viata si alte cateva zeci sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate de ploile musonice din vestul Indiei, a anuntat vineri un responsabil local, relateaza AFP, potrivit Agepres. Trei alunecari de teren s-au produs joi in districtul Raigad,…

- Japonia continua sa numere victimele alunecarii de teren din Atami. Bilantul masivei alunecari de teren produse pe 3 iulie, in Atami, centrul Japoniei, a crescut la 15 morti. Sute de salvatori continua sa caute 14 locuitori inca dati disparuti, relateaza AFP, citat de Agerpres . „Alte doua persoane…

- Bilantul masivei alunecari de teren produse pe 3 iulie in orasul de coasta Atami, centrul Japoniei, a crescut la 15 morti, a declarat duminica un oficial local, in timp ce sute de salvatori continua sa caute 14 locuitori inca dati disparuti, relateaza AFP. "Alte doua persoane au fost confirmate decedate…

- Cel putin 14 persoane au murit si doua sunt disparute in Kargazstan si Uzbekistan in urma unor alunecari de teren cauzate de ploi torentiale, au informat marti autoritatile din aceste doua tari din Asia Centrala, potrivit AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare si in mass-media…

- Un bilant anterior anunta 54 de morti. Alte 80 de persoane sunt in continuare date disparute, a anuntat intr-o conferinta de presa primarul comitatului Miami-Dade Daniella Levine Cava. Aceste persoane s-ar fi aflat in imobil la 24 iunie, cand s-a surpat. Operatiunile de salvare au devenit operatiuni…

- Operatiuni de cautare si salvare continuau intre daramaturile unui imobil rezidential, in apropiere de Miami, la trei zile dupa surparea cladirii, soldata cu noua morti si in urma careia peste 150 de persoane au fost date disparute, potrivit unui ultim bilant, relateaza AFP.

- Cel putin 38 de persoane au murit si alte 90 au fost date disparute, marti, dupa ce un ciclon ''extrem de sever'' a lovit coasta vestica a Indiei, tara care se lupta cu un val letal al pandemiei de coronavirus, relateaza agentia DPA. Ciclonul Tauktae a facut ravagii in…