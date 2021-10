Musk: Tesla speră să livreze primele vehicule produse la fabrica de la Berlin cel mai devreme în noiembrie Productia de serie a acestei fabrici va fi de circa 5000 de vehicule pe saptamana, dar ”speram” sa ajunga la 10.000 de vehicule, a spus Musk. Acesta a adaugat ca spera ca Tesla sa ajunga la productia de serie a bateriilor la aceasta fabrica pana la sfarsitul anului viitor. Tesla este ingrijorata ca nu va putea sa angajeze suficient personal la aceasta fabrica, a mai spus Musk, care si-a exprimat speranta ca vor veni angajati din toata Europa. ”Suntem putin ingrijorati ca nu vom gasi suficienti oameni. Avem mare nevoie de talente extraordinare care sa vina aici din toata Europa , a afirmat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

