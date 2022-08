Musk: Tesla măreşte cu 25% preţul sistemului premium de asistenţă pentru şoferi Pretul va creste la 15.000 de dolari de la 12.000 de dolari, pe 5 septembrie, a spus Musk intr-un tweet. In prezent, Tesla percepe clientilor 12.000 de dolari, in avans, pentru FSD, sau 199 de dolari pe luna pe baza de abonament. Musk nu a mentionat imediat o crestere a costului abonamentelor FSD, iar Tesla nu a raspuns la o solicitare de informatii suplimentare. Toate vehiculele noi Tesla vin cu un pachet standard de asistenta pentru sofer numit Autopilot, care include functii precum ”Traffic-Aware Cruise Control” si ”Autosteer”. Acestea se bazeaza pe camere, alti senzori, hardware si software… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

