Stiri pe aceeasi tema

- Seful instantei electorale supreme din Brazilia, Alexandre de Moraes, a respins miercuri o solicitare depusa de aliatii presedintelui Jair Bolsonaro de contestare a alegerilor prezidentiale pierdute de actualul sef al statului si a amendat Partidul Liberal pentru „rea-credinta”, relateaza Reuters…

- Proprietarul Twitter, Elon Musk, le-a spus joi angajaților ca nu este sigur de cat de mult timp are compania la dispoziție și ca falimentul nu este exclus, a scris pe Twitter editorul-șef al newsletter-ului tehnologic Platformer. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Elon Musk, noul sef al companiei Twitter Inc si cel mai bogat om din lume, a recomandat luni alegatorilor sa aleaga candidati republicani pentru Congresul Statelor Unite la alegerile de la jumatatea mandatului prezidential, care vor avea loc marti, relateaza Reuters. "Catre alegatorii cu mentalitate…

- Proprietarul Twitter, Elon Musk, a parasit vineri o conferința a investitorilor din New York, in timp ce Twitter și-a inchis temporar birourile, a redus accesul angajaților la sistemele interne și a inceput sa anunțe mai mulți angajați ca vor fi concediați. Musk, cea mai bogata persoana din lume, vrea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca el are relatii bune si cu Luiz Inacio Lula da Silva, si cu Jair Bolsonaro, cei doi candidati din alegerile prezidentiale care vor avea loc duminica aceasta in Brazilia, informeaza vineri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Lula da Silva si Jair Bolsonaro, adversari in turul al doilea al prezidentialelor din Brazilia, au facut schimb de acuzatii dure, in special legate de COVID-19 si coruptie, la inceputul primei lor dezbateri televizate fata in fata.

- UPDATE Soția laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, a declarat vineri ca este posibil ca acesta sa nici nu știe de vestea pe care a incercat sa i-o transmita printr-o telegrama trimisa intr-o inchisoare din Belarus, scrie Reuters. Natallia Pinchuk a declarat pentru Reuters ca nu…

- Germania a facut presiuni, luni, sa obtina contracte pentru gaze naturale lichefiate (GNL) cu producatorii din Golf, iar alte state europene au evidentiat masuri de conservare a energiei, in timp ce livrarile rusesti au loc la niveluri foarte reduse, pe masura ce iarna se apropie, transmite News.ro…