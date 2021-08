Stiri pe aceeasi tema

- Rivian, startupul de vehicule electrice care este sustinut de Amazon, vrea sa obtina o evaluare de 70-80 de miliarde de dolari in oferta sa publica initiala, a declarat vineri o persoana apropiata situatiei, transmite Reuters, citat de news.ro Rivian a depus documentele referitoare la oferta…

- Referendumul din Ungaria in probleme de protectia copiilor va avea loc probabil spre sfarsitul acestui an sau la inceputul anului viitor, a afirmat joi in conferinta de presa saptamanala seful de cabinet al premierului Viktor Orban, a doua zi dupa ce acesta din urma a anuntat organizarea unei consultari…

- Conform sondajelor Gallup International si Alpha Research efectuate la iesirea din sectiile de vot, GERB ar obtine intre 22,1% si 23,5% din voturi, in timp ce formatiunea lui Slavi Trifonov ar acumula intre 21,5% si 22,3% din sufragii la aceste alegeri, organizate pentru a doua oara in trei luni.GERB,…

- Conform sondajelor Gallup International si Alpha Research efectuate la iesirea din sectiile de vot, GERB ar obtine intre 22,1% si 23,5% din voturi, in timp ce formatiunea lui Slavi Trifonov ar acumula intre 21,5% si 22,3% din sufragii la aceste alegeri, organizate pentru a doua oara in trei luni.GERB,…

- Gigantul sud-coreean Samsung Electronics estimeaza o crestere de 53,4% a profitului operational in trimestrul doi din 2021, deși vanzarile de smartphone-uri au scazut. Rezultatele se datoreaza...

- Acțiunile gigantului social media au crescut luni cu mai bine de 4%, dupa ce grupul a caștigat un proces antitrust, scrie Reuters.Un judecator american a stopat luni un proces prin care autoritațile americane incercau sa dezmembreze Facebook și sa forțeze grupul sa vanda Instagram și WhatsApp.Dupa decizie…

- Facebook a obtinut luni, pentru prima oara, o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, fiind a cincea companie americana care a atins acest prag, alaturandu-se astfel Apple, Microsoft, Amazon si companiei mama a Google, Alphabet, transmite CNBC. Actiunile companiei au urcat cu aproape…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a extins saptamana trecuta o lista neagra cu intreprinderi straine in care americanii nu au dreptul sa investeasca, in numele securitatii nationale. In total 59 de intreprinderi chineze – acuzate de sustinerea activitatilor militare ale Beijingului – apar…