- Directorul general al producatorului de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a scris sambata pe Twitter ca intre monedele fara acoperire ale guvernelor si criptomonede sprijinul sau este pentru cripto, transmite Reuters.

- ”Adevarata lupta este intre monedele fara acoperire si cripto. Prin comparatie, le sustin pe ultimele”, a afirmat Musk pe Twitter, raspunzand unui utilizator care l-a intrebat ce crede despre oamenii care sunt furiosi pe el din cauza cripto. Musk a facut anterior comparatie intre banii fara acoperire…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca "mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator". Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț. Articolul Piața criptomonedelor s-a prabușit…

- Miliardarul sud-african Elon Musk si-a intrebat, marti, cei 54 de milioane de urmaritori de pe Twitter daca isi doresc ca Tesla sa accepte plati cu dogecoin, criptomoneda creata in gluma in 2013 si fara nicio aplicabilitate in lumea reala, relateaza Reuters si Financial Post.

- Seful producatorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a anuntat miercuri ca un vehicul Tesla poate fi acum cumparat folosind bitcoin, iar optiunea va fi disponibila in afara SUA ulterior in acest an, transmite Reuters. Miliardarul a scris pe Twitter: "Puteti cumpara acum…