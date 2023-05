Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a declarat joi ca a gasit un nou CEO pentru platforma de socializare si ca aceasta va prelua functia in aproximativ 6 saptamani, informeaza Digi24.ro .

- CEO-ul Twitter, Elon Musk, a declarat vineri ca platforma de socializare va percepe un comision de 10% din abonamentele de continut ale creatorilor, dupa primul an, deoarece compania cauta sa monetizeze continutul de pe site in incercarea de a-si diversifica sursele de venituri, transmite Reuters. La…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a oferit angajatilor companiei de social media actiuni la o evaluare a platformei de socializare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit publicatiei The Information, care a citat o persoana familiara cu un e-mail trimis de Musk personalului Twitter, transmite…

- Scandalul a izbucnit joi, dupa ce Elon Musk a scris pe Twitter ca ”tarile nu trebuie sa-si cedeze autoritatea OMS”, referindu-se la negocieri in curs in cadrul acestei agentii ONU in vederea stabilirii unui acord care sa ajute tarile sa previna si sa lupte mai bine impotriva pandemiilor. Directorul…

- Utilizatorii Instagram și Facebook vor putea sa plateasca pentru a obține așa-numita bifa albastra, a anunțat compania-mama Meta, potrivit BBC . Directorul executiv Mark Zuckerberg a declarat ca mișcarea va imbunatați securitatea și autenticitatea aplicațiilor de social media. Procedura intitulata Meta…

- Tesla a concediat zeci de angajati din departamentul sau Autopilot, al uzinei sale din Buffalo, din New York, la o zi dupa ce muncitorii au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat, potrivit unei plangeri depuse la o agentie guvernamentala, transmite Reuters. La inceputul acestei saptamani, lucratorii…