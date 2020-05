Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Elon Musk, directorul și cel mai mare acționar al producatorului de mașini electrice Tesla, amenința ca va muta fabrica din Fremont, din apropiere de San Francisco, dupa ce autoritațile locale nu au permis reluarea activitații, conform Reuters.Tesla a dat in judecata autoritațile…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a scris sambata pe Twitter ca producatorul de automobile electrice isi va muta imediat sediul central si programele viitoare din California in Texas sau Nevada, din cauza nemultumirii provocate de restrictiile impuse de autoritati pentru combaterea epidemiei…

- Elon Musk ameninta ca iși muta fabrica din California, daca nu este lasat sa reia activitatea de productie. „Tesla stie mult mai bine ce trebuie sa faca” Omul de afaceri Elon Musk a amenintat sambata sa paraseasca statul California, unde se afla singura sa fabrica de masini electrice Tesla…

- Tesla a publicat in aceasta saptamana un clip video de aproape 90 de secunde in care ofera un scurt tur al uzinei pe care a inaugurat-o la sfarșitul anului trecut la Shanghai. Noua uzina produce Model 3 pentru piața locala, iar in prezent este singura uzina Tesla operaționala, ca urmare a faptului ca…

- Aparatele de ventilare mecanica pe care Elon Musk a promis sa le faca nu vor fi gata in timp util, atrage atentia guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. Cuomo spune ca ventilatoarele nu vor fi gata pana cand epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in New York, cel mai grav afectat…

- Marii producatori de mașini se aliniaza companiilor care și-au oferit ajutorul in lupta cu Covid-19. Dupa ce italienii de la Fiat au inceput sa fabrice maști, trei firme americane, una japoneza și una britanica s-au aratat dispuse sa faca ventilatoare, scrie BBC.Luni, una din fabricile Fiat din China…

- Antreprenorul a luat aceasta decizie in urma apelului lansat de autoritațile din SUA cu privire la donațiile de maști respiratorii. "Vom produce sisteme de ventilatie pentru bolnavi, daca este nevoie", a spus Elon Musk pe Twitter, raspunzand sugestiei unui folllower de a specializa una dintre fabricile…

- Matt Gaetz din Florida si Doug Collins din Georgia au anuntat luni ca se afla, pentru doua saptamani, in izolare autoimpusa, la recomandarea facuta de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pentru oricine a venit in contact cu virusul. Ambii congresmeni spun ca nu prezinta simptome.…