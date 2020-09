Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX a reușit sa bifeze o noua premiera: dupa mai bine de 50 de ani, a trimis în spațiu prima racheta dintr-un cosmodrom din Florida utilizând o „lansarea polara” care presupune trimiterea obiectului zburator peste polii pamântului, relateaza Business Insider și Mediafax.Aceasta…

- ​Compania de explorari spațiale SpaceX, condusa de miliardarul Elon Musk, a obținut o noua investiție, de 1,9 miliarde de dolari, potrivit unui document prezentat marți de Reuters. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- SpaceX a lansat luni un prototip al unui sistem de rachete revoluționar numit Starship, acesta aterizand cu succes dupa un zbor la o altitudine de 150 de metri, relateaza Business Insider . „[O misiune catre] Marte arata reala”, a scris pe Twitter la scurt timp fondatorul și CEO-ul companiei, Elon…

- Cu mare bucurie pot sa afirm ca negocierile pe care le-am avut in aceste zile cu unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei au fost un real succes. Intrucat am fost surprinși de mai mulți paparazzi la debarcaderul de pe Mureș, trebuie sa recunosc public ca am avut o intalnire ultra-secreta cu Elon…

- Elon Musk prezinta un nou proiect excentric: astroporturile plutitoare, construite pe platforme petroliere marine. Pentru ce vrea sa le foloseasca SpaceX va construi astroporturi care vor pluti pe apa si vor fi folosite pentru misiuni spatiale si transport terestru hipersonic. Elon Musk a anunţat…

- Elon Musk a anuntat ca SpaceX angajeaza ingineri pentru un nou proiect. Compania responsabila de primul zbor comercial cu oameni la bord va construi aeroporturi spatiale plutitoare. Zvonuri ca SpaceX vrea sa construiasca platforme care plutesc pe apa circula de mai multa vreme, insa anuntul…

