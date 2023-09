Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 541. Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a subliniat ca Rusia nu va renunța niciodata la Crimeea, iar negocierile pentru incetarea razboiului ar trebui facute fara condiții preliminare.

- ”In sectorul Bahmut, 3 km 2 au fost eliberati saptamana trecuta. In total, 40 km 2 au fost eliberati pe flancul de sud al sectorului Bahmut”, un orasel cucerit in mai de Rusia, in urma unei batalii feroce, anunta la televiziune adjuncta ministrului ucrainean al Apararii Ganna Maliar. Pe de alta parte,…

- Moscova a promis represalii, dupa ce dronele ucrainene au lovit vineri un petrolier rusesc in Marea Neagra, in apropiere de Crimeea, acesta fiind al doilea atac pe mare cu drone intr-o singura zi, potrivit AP. Moscova a condamnat ferm ceea ce considera a fi un „atac terorist” ucrainean asupra unei nave…

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- Moscova a promis, sambata, represalii, dupa ce dronele ucrainene au lovit vineri un petrolier rusesc in Marea Neagra, in apropiere de Crimeea, acesta fiind al doilea atac pe mare cu drone intr-o singura zi, potrivit AP. Moscova a condamnat ferm ceea ce considera a fi un „atac terorist” ucrainean asupra…

- Situarea unor porturi intr-o "zona de razboi" are implicatii economice si comerciale, intrucat societatile de asigurare pot creste pretul asigurarilor navale pentru navele care opereaza in astfel de porturi sau chiar sa refuze incheierea politelor de asigurare.

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…