Musk a criticat dur Forumul Economic Mondial

- Republica Moldova a cerut din partea aliatilor sai sisteme defensive antiaeriene in timp ce razboiul in Ucraina vecina continua, dar eforturile Rusiei de a destabiliza Moldova au esuat pana in prezent, a declarat șefa statului Maia Sandu intr-un interviu acordat joi, 19 ianuarie, agentiei Reuters la…

- Elon Musk, șeful Twitter, a criticat miercuri Forumul Economic Mondial (WEF), pe care l-a calificat drept un „guvern mondial neales”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat miercuri miliardarilor, oamenilor de afaceri si politicienilor care participa la Forumul Economic Mondial de la Davos si le-a spus ca livrarile occidentale de tancuri si unitati de aparare antiaeriana ar trebui sa ajunga in Ucraina mai repede,…

- Maia Sandu a indemnat liderii lumii sa susțina Ucraina ca sa poata invinge in razboiul inițiat de Federația Rusa in februarie, anul trecut. Apelul a fost lansat in cadrul unei conferințe de la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfașoara in aceste zile. Potrivit șefei statului, odata…

- Cei aproximativ 1.500 de lideri ai mediului de afaceri vor aborda la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos teme precum incetinirea economica globala sau provocarile de mediu, dar si razboiul din Ucraina, intr-un context de crize multiple si mutatii geopolitice, au anuntat agentiile Reuters si EFE.Intalnirea…

- Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, care va avea saptamana viitoare a 53-a editie a reuniunii sale anuale, a anuntat marti o participare record a liderilor politici si reprezentantilor mediului de afaceri, scrie Reuters, citat de Agerpres.