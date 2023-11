Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Naționala pentru Tineret, Fundația Județeana pentru Tineret Timiș, in colaborare cu centrul Europe Direct, invita tinerii din comunitate sa se informeze despre proiecte in care se pot implica, intr-un nou centru gratuit. Centrul va exista fizic in incinta Casei Tineretului din Timișoara, de…

- Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) a provocat tinerii din Timișoara și din alte localitați din județ sa vina cu idei de proiecte, care sa aiba impact in comunitate. Programul ”Take a Stand” se adreseaza activiștilor cu varste cuprinse intre 14 și 35 de ani și care au idei sa schimbe felul…

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD: ???????????????????????????? ???????????????????????? s???? ???????????????????????? ???????????????????? – expresia preocuparii PSD pentru tanara generație și viitorul țarii noiembrie 13, 2023 09:34 ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????…

- Detecția precoce, intervenții chirurgicale mai puține și evaluarea atenta a raspunsului la tratamente inovative. Toate acestea insemna, de fapt, imagistica medicala. Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara va beneficia din 2024 de un aparat de tip IRM 3 Tesla,…

- Tinerii artiști din Timișoara și imprejurimi sunt invitați de catre Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT), in contextul anului in care orașul nostru este Capitala Europeana a Culturii, la o consultare interactiva. Acesta are ca scop explorarea și valorificarea nevoilor, provocarilor și soluțiilor…

- Formația Trooper a susținut sambata seara un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul seriei Time To Rock, acțiune inițiata de Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) și menita sa aduca laolalta trupe tinere locale și artiști consacrați, naționali sau chiar internaționali,…

- Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) invita iubitorii de muzica rock din județul Timiș la o serie de concerte organizate in cadrul festivalului Time to Rock 2023. Toamna aceasta, festivalul aduce laolalta trupe tinere locale și artiști consacrați, naționali sau chiar internaționali, in Timișoara…

- Pacientul, in varsta de 50 de ani, din județul Timiș, a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara, acuzand simptomatologie specifica unei boli infecțioase.