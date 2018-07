Stiri pe aceeasi tema

- "Aurora", lungmetrajul regizat de Cristi Puiu, va fi lansat oficial in Romania, intr-o editie de colectie, carte si Blu-ray disc. Potrivit unui comunicat al organizatorilor TIFF, transmis joi AGERPRES, filmul a avut lansarea internationala in cadrul Targului de Carte de la Leipzig, din martie. Evenimentul…

- Improvizatia este o forma de exprimare artistica perfect adaptata publicului tanar, iar in ultimii 5 ani se bucura de o continua dezvoltare. Pentru ca tinerii sa invețe cum sa se exprime artistic in cel mai cool mod, in perioada 17-26 mai, Asociația Tam Tam organizeaza prima rezidenta de creatie in…

- Filmul „Deadpool 2”, regizat de David Leitch, a generat in weekendul de debut incasari de 125 de milioane de dolari in Statele Unite. Asta a plasat filmul pe primul loc in box office. Incasarile la nivel internațional au ajuns la 176 milioane de dolari. Așadar, un total de 301 milioane de dolari, potrivit…

- Lectura nu a fost niciodata mai inspirationala pentru patru prietene de-o viata care invata sa traiasca si sa zambeasca din nou, in comedia „Clubul femeilor dezlantuite”. Filmul „Clubul femeilor dezlantuite” va avea premiera pe marile ecrane din Romania pe 25 mai. Diane (Diane Keaton) a devenit recent…

- “Razbunatorii: Razboiul Infinitului”, filmul fenomen al momentului ii așteapta pe fani in cinematografe pentru o excursie palpitanta in lumea eroilor și a celor șase Pietre ale Infinitului. Fiind filmul care a spart box office-ul din intreaga lume in acest weekend,“Razbunatorii: Razboiul Infinitului”…

- Noul album “Beerbongs & Bentleys” al lui Post Malone e acum pe platformele de streaming și suna absolut genial. In ultimele luni, rapperul afost peste tot, a aparut in Ghost Adventures, a baut bere cu Justin Bieber la Coachella și a facut milioane de dolari. Cele mai recente single-uri, “Psyho” și “Candy…

- Aflat in Romania pentru premiera filmului The Wandereres – Vanatorul de spirite, Armand Assante si-a petrecut acest sfarsit de saptamana ntre teatru si film. A inceput sambata cu o comedie de mare succes in toata lumea “Cum sa distrugi o piesa” a companiei WonderTheatre pe care a vazut-o la Grand Cinema…