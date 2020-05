Stiri pe aceeasi tema

- „Miracle Drink” este o bautura consumata de chinezi de foarte mult timp, pentru mentinerea unui stil de viata sanatos. Usor de preparat, pentru „Miracle Drink” ai nevoie doar de o sfecla rosie, de un morcov si de un mar, toate crude, pe care le pui in blender cu tot cu coaja, pana se formeaza un suc…

- Ziarul Unirea FOTO| Ziua Eroilor, comemorata la Sebeș. Depuneri de coroane de flori la monumentele simbol din oraș Joi, 28 mai 2020, ziua Inalțarii Domnului. La Sebeș, au fost omagiați eroii cazuți pentru apararea neamului romanesc. Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, alaturi de reprezentanții…

- Medicul Alexandru Rafila , presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat ca noul coronavirus va deveni ușor, ușor un virus sezonier și ca cel mai probabil majoritatea populației va contracta boala mai devreme sau mai tarziu. „Imi pare rau ca n-am facut un lucru, sa convingem oamenii sa…

- Un moldovean este documentat de politisti de frontiera pentru deținerea unui permis fals.Tanarul de 24 de ani s-a prezentat pentru verificari in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, fiind pasager intr-un automobil inmatriculat in Franta.

- ZIUA PAMANTULUI - 2020. Ziua Pamantului a fost fondata de senatorul american Gaylord Nelson in anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politica din dezinteresul pe care il arata fața de mediu. In anul 2009, ONU a declarat ziua de 22 aprilie ca sarbatoare oficiala a planetei Pamant și expresie comuna…

- In orasul cel mai afectat de coronavirus din Romania, autoritatile au ajuns sa dezinfecteze pana si aerul. Un aparat special, care imprastie solutie dezinfectanta in vazduh, a fost cumparat de autoritați. Va fi folosit de acum inainte in fiecare noapte, dupa ce se curata strazile.

- A intrat intr-un fast-food de pe strada Al.Russo din Capitala și a furat un portmoneu. Infractorul este un tanar de 35 de ani, locuitor al Capitalei, și a fost reținut de oamenii legii.Potrivit poliției, in portmoneul furat se aflau bani.

- Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare dupa ce a provocat un accident in urma caruia a murit un tanar. A fost ingrijit in Romania imediat dupa tragediei, apoi transferat la o clinica din Milano. Tanarul și-a revenit, iar acum se afla in paradisul studenției sale și are o asistenta personala drept paravan,…