Muscata de urs, in zona Lacului Sf. Ana. Turista ar fi vrut un selfie

- O turista din Budapesta, Ungaria, a ajuns fost muscata de un urs, in apropierea Lacului Sfanta Ana, din judetul Harghita, in timp ce ar fi incercat sa faca un seflie cu animalul salbatic aflat in cautare de hrana. Ranita la picior, femeia a fost dusa la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

