Presedintele Comisiei pentru agricultura din Camera Deputatilor, Adrian Chesnoiu, si senatorul PSD Paul Stanescu au discutat cu fermierii care protesteaza in Parcul Izvor, in fata Parlamentului, si le-au transmis un mesaj de sustinere, cerandu-le, totodata, sa vina in comisiile de specialitate cu un plan de masuri pentru sprijinirea agricultorilor romani. "La finalul protestului faceti o lista de revendicari, va asteptam la comisie (pentru agricultura - n. r.) si la grupul parlamentar al PSD din Camera si Senat cu propunerile, iar noi suntem alaturi de dvs. si va vom sustine", le-a spus Chesnoiu…