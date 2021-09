Stiri pe aceeasi tema

- Dan Odobescu, patronul asiguratorului City Insurance si cumnat al fostului lider PSD Adrian Nastase, prin casatoria cu sora Danei Nastase, a facut numeroase presiuni asupra conducerii ASF in incercarea de a-si proteja afacerea cu polite RCA.

- Premierul Florin Cîțu a spus miercuri ca Guvernul pregatește doua Ordonanțe de Urgența, care se afla la avizare și la Consiliul Concurenței, pentru cazul în care se ajunge la falimentul City Insurance, liderul pieței RCA, cu peste 3 milioane de clienți. O ordonanța se refera la prețurile…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca se au in vedere masuri in domeniul asigurarilor, dupa situatia City Insurance care ar putea intra in faliment. ”Sunt doua OUG in avizare. Am discutat si astazi cu Consiliul Concurentei (…) Ar trebui sa fie pe masa Guvernului saptamana viitoare.…

- Premierul Florin Cițu a fost condamnat penal in SUA, in anul 2001, cand avea 29 de ani, pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor (o analiza mai ampla pe acest subiect aici!). Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, a comentat pe blogul personal cazul lui Cițu și este de parere…

- Replica dura din ALDE dupa scumpirile galopante ale energiei electrice, scumpiri care antreneaza majorari de prețuri in lanț. Liderul ALDE, Daniel Olteanu, avertizeaza ca „uraganul creșterilor de preț la energie va matura totul” și va usca pana și ultimele economii ale romanilor, carora li se pregatește…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, susține ca parcul Verdi reprezinta un tun tras de baieții deștepți și o bataie de joc pentru bucureșteni. Edilul spune ca parcul a fost cumparat cu sume uriașe de Primaria Generala și apoi, o parte din teren a fost inchiriat cu o suma mica unui intreprinzator.…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, susține ca parcul Verdi reprezinta un tun tras de baieții deștepți și o bataie de joc pentru bucureșteni. Edilul spune ca parcul a fost cumparat cu sume uriașe de...

- Ipocrizie, incompetența și lipsa de interes pentru Romania reala. Sunt acuzațiile dure pe care liderul liberal-democraților, Daniel Olteanu, le aduce Guvernului Cițu in contextul in care Executivul a notificat administrațiile locale ca a epuizat bugetul alocat Programului Național de Dezvoltare Locala…