Musafirii veniți în vizită i-au furat televizorul și un bidon cu bere Un satean din Tibana s-a trezit jefuit chiar de musafirii tatalui sau. Pentru a scapa de consecintele penale ale faptei, hotii au prezentat in instanta o declaratie notariala care atesta ca partile se impacasera. Doar ca declaratia nu fusese data de pagubit, singurul care putea sa se impace cu ei, ci de tatal sau, asa ca nu a fost luata in considerare de judecatori. Oricum, intre timp, tatal decesase. Faptele s-au petrecut in octombrie 2018, cand Ionu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

