Musafiri nepoftiţi la o petrecere în Ploieşti – poliţiştii! F. T. Conform unui comunicat al IPJ Prahova, „avand in vedere informațiile aparute in spațiul public privind faptul ca intr-un imobil din municipiul Ploiești are loc o petrecere la care participa mai multe persoane, va comunicam urmatoarele: La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a constatat ca in imobilul menționat are loc o petrecere, la care participa mai multe persoane, respectiv 15. Fața de toate persoanele adulte participante s-a luat masura sancționarii contravenționale pentru nerespectarea masurilor impuse prin O.M. 3/2020, cu cate 2000 de lei fiecare. Intrucat erau prezenți… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

