Murim sufocați de dragostea aleșilor Nici anul acesta nu scapam de iubirea aleșilor. Ca in fiecare an, de Paște, iși aduc aminte de noi. Ne bombardeaza cu felicitari, cu urari de bine, de parca atunci nu am fi existat. In țara, se lucreaza din greu la imagine. La imaginea lor, a aleșilor. Poșta cara zilnic tone de felicitari cu oua […] The post Murim sufocați de dragostea aleșilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poți cumpara o decorațiune unica pentru masa de Paște sau o felicitare lucrata manual pentru a susține 200 de persoane cu dizabilitați intelectuale sa aiba o viața mai buna. Fiecare produs are „amprenta” acestor persoane, care au muncit la ele cu migala, pasiune și bucurie.

- Prin urmare, va fi prelungita circulatia in perioada 1 mai - 2 mai, in intervalul orar 20.00 - 05.00, pentru ca lumea sa poata participa la slujba de Inviere, iar magazinele vor fi inchise la ora 20.00, in Vinerea Mare, nu la ora 18.00. Si in perioada 8 mai - 9 mai, persoanele pot circula intre ora…

- Circulația in noaptea de Inviere ar urma sa fie permisa pana la ora 5.00, iar magazinele sa ramana deschise pana la ora 20:00 vineri, inainte de Paște, potrivit unor propuneri inainte de premierul Florin...

- Orlando Bloom s-a pozat cu iepurașul de Paște. Katy Perry, 36 de ani s-a deghizat in iepuraș pentru a marca sarbatorile pascale și pentru a aniversa un an de la prima fotografie in postura de graviduța. La 12 aprilie 2020, cei doi au anunțat ca vor deveni pentru prima oara parinți, iar in august a […]…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita anunta ca pe perioada vacantei exista 25 de gradinite care vor functiona. Unitatile au solicitat si primit avizul Directiei de Sanatate pentru acest lucru. Astfel, unitatile prescolare vor avea portile deschise in perioada 12-23 aprilie.

- In aceste vremuri intunecate, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii nu trebuie sa uite ca lacrimile lor vor fi uscate si temerile lor vor fi inlocuite de speranta, a transmis Papa Francisc la liturghia de Paste din Bazilica Sfantu Petru sambata seara.

- Administratia locala constanteana pare sa si fi insusit criticile din timpul sarbatorilor de iarna, cand doar agentii economici au facut in asa fel incat orasul sa nu ramana cufundat in bezna Cu o luna inainte de Paste, primaria Constanta organizeaza o achizitie publica pentru inchirierea, inclusiv…

- Nu doar eu, nu doar eu nu-mi aduc aminte De viata mea de dinainte Nu-mi amintesc nimic Din vremea cand nu ma legasem de mama ca ombilic Sufletul daca e nemuritor Ce facea el, cu ce se ocupa de zor Inainte de a ma naște Statea ca un gol infinit din inexistentul cailor Paște? Hei suflete, nemuritorule,…