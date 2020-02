Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 66 de ani a murit la Spitalul Județean de Urgența din Reșița, din cauza gripei. Este primul caz de deces in Caraș-Severin și al 24-lea la nivel național, potrivit Mediafax.Potrivit DSP Caraș-Severin, cu toate ca s-a distribuit un numar mare de vaccinuri antigripale, luni…

- Programul de vizita la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a fost modificat, la Secția de boli infecțioase fiind redus, avand in vedere ca acolo sunt pacienți diagnosticați cu gripa. De asemenea, aparținatorii vor fi echipați cu masca, botoșei și halate de unica folosința inainte de a intra…

- Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, le aduce critici dure unora dintre angajații Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Este vorba de medici in special, care nu ar folosi instrumentarul medical nou-cumparat pentru unitatea spitaliceasca. Cosmin Popescu iși declara nemulțumirea…

- O femeie in varsta de 53 ani, din Slatina, este primul pacient in cazul caruia diagnosticul de gripa a fost confirmat de analizele specifice de laborator. Pacienta s-a prezentat in cursul saptamanii trecute la Spitalul Județean de Urgența din Slatina, unde i s-a efectuat testul rapid. Pe baza acestuia,…

- Posturile scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgenta Buzau se dovedesc a fi neatractive pentru medici. Potrivit situației privind dosarele de concurs depuse la examenul pentru ocuparea pe durata nedeterminata a posturilor vacante cu norma intreaga de medici specialiști, publicata de Spitalul…

- Parintii care obisnuiau sa mearga cu copiii, pentru urgente, la Sectia de Pediatrie a Spitalului „Filantropia”, de langa Parcul Romanescu, sunt atentionati ca trebuie sa se indrepte catre Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova. Mai multe mame au impartasit, pe un grup de Facebook, ca nu au fost…

- Un obuz de mortiera lansat luni seara din teritoriul palestinian Fasia Gaza a cazut pe un camp din sudul Israelului, anunta armata israeliana, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Condamnat pentru tentativa de omor! Cine e, in realitate, barbatul care a fugit din Secția de Poliție Caracal?! IPJ Olt…

- Presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova mii de pacienti stau fara caldura in saloane. Situatia este critica pentru ca exista si riscul izbucnirii unui incendiu din cauza suprasolicitarii instalatiei electrice…