Mureșul, județ pilot pentru sistemul brăţărilor electronice pentru agresori Sistemul bratarilor electronice pentru agresori va fi pus in funcțiune de la 1 octombrie. Masura se va mai aplica pentru inceput in Bucuresti si in județele Iași și Vrancea. Autoritatile sustin ca pana in 2025 sistemul va functiona in toate judetele. Sistemul de monitorizare electronica se va aplica in cazul ordinelor de protectie simple, provizorii […] Articolul Mureșul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

