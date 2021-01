MuresMobil, o nouă inițiativă a Fundației Comunitare MuresMobil, cea mai noua inițiativa a Fundației Comunitare din Targu Mureș, promoveaza mobilitatea urbana durabila, aducand o schimbare pozitiva cu ajutorul cooperarii comunitare. Conform informațiilor furnizate de catre reprezentanții Fundației Comunitare Targu Mureș,,,platforma online MuresMobil.ro are scop dublu: pe de o parte, reunește inițiativele existente de reducere... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

