Mureșeni reținuți pentru tulburarea ordinii și liniștii publice Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni au identificat joi, 3 februarie, patru barbați banuiți de comiterea infracțiunii de "tulburarea ordinii și liniștii publice". "In fapt, la data de 2 februarie, cei in cauza, in urma unui conflict spontan, s-au agresat reciproc pe strada 1 Decembrie 1918 de pe raza localitații Tarnaveni... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

