Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Secției nr. 11 Tarnaveni au surprins in flagrant delict, in data de 25 februarie, trei barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 23 si 29 de ani, din comuna Mica, care ar fi sustras si incarcat doua atelaje hipo cu arbori dintr-o padure din Deaj, creand un prejudiciu de aproximativ…

- Polițiști din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara au identificat vineri, 18 februarie, patru tineri, doi dintre aceștia de 16 ani, respectiv 17 și 20 de ani, banuiți ca ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o locuința. "In fapt, in perioada 14 – 17 februarie, cei in cauza ar fi patruns intr-un…

- Luna februarie aduce la Muzeul Județean Mureș proiecția lungmetrajului de debut al aradencei Cristina Grosan, un film sensibil despre generația Y: „Lucruri pentru care merita sa plangi". Proiecția va avea loc joi, 10 februarie, de la ora 17.00, in Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș, cu prilejul…

- Muzeul Județean Mureș propune tuturor celor pasionați de arta o serie de ghidaje bilingve in cadrul galeriei de arta maghiara amenajata in Palatul Culturii din Targu-Mureș. Primul tur cu ghid va fi organizat la ora 17, in limba maghiara, iar o ora mai tarziu unul in limba romana. Ce vor putea admira…

- Secția de Etnografie și Arta Populara a Muzeului Județean Mureș va fi gazda unui atelier interesant despre paralela intre tipul de corespondența prin scrisori și cea contemporana realizata prin intermediul telefoanelor mobile. Evenimentul va avea loc vineri, 21 ianuarie incepand cu ora 12:00, in Palatul…

- Salile de la parter din Secția de Etnografie și Arta Populara din Palatul Toldalagi, Piața Trandafirilor, nr. 11, au gazduit evenimentul Cultura populara: Interioarele locuintei traditionale, luni, 17 ianuarie, intre orele 11:00-14:00. Ghidajul in expoziție a fost susținut de Laura Pop, cercetator la…

- Saptamana aceasta, Muzeul Județean Mureș deruleaza un atelier de restaurare a lemnului policrom, care incearca repunerea in valoarea a unor exponate din lemn ale secțiilor de Etnografie și Istorie. In cadrul lucrarilor o echipa formata din 8 specialiști in restaurare și pictura va incerca sa imbogațeasca…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara organizeaza, cu ocazia sarbatorilor, un concurs de desene, poezii, ornamente, colaje sau povești, destinat copiilor. Lucrarile pot fi trimise pana in data de 21 decembrie, insotite de de nume, varsta și localitate. „Dragi copii, ne este tare dor de voi…