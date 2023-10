Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din judetul Mures, banuite ca ar fi spart locuintele unor cetateni chinezi, sunt cercetate pentru furt si complicitate la furt calificat, a informat sambata Inspectoratul Judetean de Politie Covasna, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, persoanele in cauza ar fi patruns in locuintele…

- O femeie din orasul Intorsura Buzaului, banuita ca ar fi santajat in repetate randuri un barbat cu care ar fi avut relatii intime, a fost retinuta de politisti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Covasna. Potrivit sursei citate, aceasta i-ar fi solicitat barbatului diverse sume de bani pentru…

- Trei persoane cu varste cuprinse intre 32 și 45 de ani din județul Mureș au constituit un grup specializat in furturi din locuințele unor cetațeni chinezi domiciliați in Romania. Doi suspecți au fost arestați, iar unul a fost plasat sub control judiciar.

- Miercuri, 27 septembrie, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, alaturi de șefii Serviciului de Ordine Publica, Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Centrului Operațional au susținut o conferința de presa pe tema principalelor activitați derulate in primele 8 luni…

- Politisti din cadrul Politiei Orasului Iernut, cu sprijinul Serviciului de Investigatii Criminale si al Serviciului Criminalistic, au desfasurat miercuri, 20 septembrie, trei perchezitii domiciliare in Cipau, la persoane banuite de camata. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului…

- Doi tineri banuiti de spargerea unui magazin alimentar din municipiul Sfantu Gheorghe au fost retinuti de politisti pentru 24 de ore, fiind cercetati pentru furt calificat, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, cei doi ar fi sustras…

- Noul sediu al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, a carui constructie a inceput in urma cu aproape un deceniu si jumatate in municipiul Sfantu Gheorghe, va fi inaugurat in acest an, a declarat azi subsecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Petru Bledea. Potrivit acestuia, investitia…

- Elevii care au picat bacalaureatul, dar si cei care nu s-au prezentat sau nu au putut sa sustina examenul in prima sesiune, pot intra in sesiunea de toamna. 1125 de elevi mureșeni s-au inscris la Bacalaureat, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Intre 17 si 24 iulie…