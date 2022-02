Stiri pe aceeasi tema

- BC Sirius-Mureșul Tg. Mureș va intalni, miercuri, 23 februarie, in deplasare, pe Rapid București, intr-un meci din etapa cu numarul 22 a Ligii Naționale de baschet fete. Inaintea acestui joc, programat de la ora 13.30, formația mureșeana se afla pe locul VII in clasament, cu 24 de puncte din 16 partide,…

- Etapa a 16-a din Liga Naționala de baschet feminin a inceput sambata, 22 ianuarie, cu jocurile: Rapid București – KSE Targu Secuiesc 59-67, Phoenix Constanța – ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe 64-83, CSM Satu Mare – CSM Targoviște 94-54 și BC Sirius Mureșul Tg.-Mureș – FCC Baschet UAV Arad 62-79, in Sala…

- BC Sirius-Mureșul Tg. Mureș intalnește, miercuri, 12 ianuarie, pe teren propriu, pe CSM Targoviște, intr-un meci din cea de-a 14-a etapa a Ligii Naționale de baschet fete. Partida, gazduita de Sala Sporturilor, va incepe la ora 18.00. In aceeași runda, Olimpia CSU Brașov va juca, sub Tampa, de la ora…

- BC Sirius Mureșul Tg.Mureș a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, de Sepsi Sf.Gheorghe, campioana en-titre, cu scorul de 113-40, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale de baschet fete. In celelalte jocuri ale rundei s-au consemnat rezultatele: CSM Satu Mare-Universitatea Cluj 96-42,…

- Echipa feminina de baschet BC Sirius-Mureșul Tg. Mureș a ratat calificarea in careul de ași al Cupei Romaniei, dupa ce a pierdut, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 49-43 in fața formației CSM Alexandria, in manșa secunda a sferturilor de finala. In partida tur dintre cele doua echipe, disputata…

- Etapa a 12-a contand pentru Liga Naționala de baschet feminin a debutat joi, 23 decembrie, cu trei meciuri: Rapid București – Phoenix Constanța 37-85, CSM Targoviște – FCC Baschet UAV Arad 55-71 și BC Sirius Mureșul Tg.-Mureș (FOTO) – Agronomia București 81-67. Sambata, 1 ianuarie, va avea loc partida…

- BC Sirius- Mureșul Tg. Mureș a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 61-34, pe Universitatea Cluj, intr-un meci din cea de-a 11-a etapa a Ligii Naționale de baschet fete. Americancele Denisa Griffin și Ruth Sherrill, cu 18, respectiv 17 puncte, au fost cele mai bune marcatoare ale echipei mureșene.…

- BC Sirius-Mureșul Tg.Mureș a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 81-44, pe Rapid București, intr-un meci din cea de-a 9-a etapa a Ligii Naționale de baschet fete. Americanca Denisa Griffin cu 21 de puncte și Solyom Sara, cu 17 puncte, au fost cele mai bune marcatoare ale echipei mureșene,…