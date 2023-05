Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Brașov, au executat marți o acțiune pe linia prevenirii faptelor ilicite din domeniul silvic. In urma activitatilor desfasurate, a fost depistat…

- Controale in Maramureș pe linie silvica la gaterele din județ. In perioada 25 aprilie-09 mai a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publica- Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol au desfașurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților din domeniul silvic, in zona de referința…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat, in perioada 6-7 mai, doua acțiuni in județul Mureș, pe linia prevenirii faptelor ilicite din domeniul…

- La data de 20 martie 2023, in cursul serii, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni au fost sesizați, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorca transporta material lemnos, posibil fara proveniența legala. La fața locului,…

- Sambata, 4 martie a.c., in urma verificarilor efectuate, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica au identificat trei barbați, doi de 46 de ani, unul din comuna Chieșd și altul din comuna Bocșa, județul Salaj, precum și un barbat de…

- Percheziții la mafia lemnului din Alba: Ce metode foloseau suspecții pentru a procura material lemnos in mod ilegal Percheziții la mafia lemnului din Alba: Ce metode foloseau suspecții pentru a procura material lemnos in mod ilegal In cursul zilei de joi, 2 martie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica…