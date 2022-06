Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs luni dupa-amiaza, pe DN 13A in județul Harghita. Din primele date, un motociclist a decedat iar o alta persoana a fost ranita dupa ce au cazut cu motocicleta intr-o rapa. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva Nadlac, kilometrul 426, pe sensul catre Nadlac, in apropierea localitatii Margina, judetul Timis, s a produs o coliziune fata spate in care au fost implicate sase autovehicule.In urma coliziunii, doua…

- Un grav accident de circulație a avut loc azi intre localitațile clujene Dej și Bonțida. Conducatorul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra direcției și a intrat cu mașina intr-un gard. Din nefericire, conducatorul auto a decedat. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Romane a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 31, in localitatea Spanțov, județul Calarași, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme, care au intrat in coliziune frontala intr-o curba, impact in urma caruia unul dintre acestea a ajuns…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, la km 129 900 de metri, in zona localitatii Maneciu, judetul Prahova, conducatorul unei motociclete a pierdut controlul asupra directiei de mers si a iesit in afara partii carosabile, unde a intrat intr un cap de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s a produs un accident rutier intre 2 autoturisme si un autocamion, la intersectia cu str. Tudor Vladimirescu.In urma impactului a rezultat o victima, investigata medical la…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR transmite: JUDEȚUL VRANCEA: TRAFIC DEVIAT PE DN 2 Data: 04 Aprilie 2022 Ora: 08:50 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 2 Ramnicu Sarat – Dumbraveni, pe raza localitații Slobozia Bradului, județul Vrancea, a avut loc un accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H, kilometrul 44 400 de metri, intre localitatile Simleu Silvaniei si Nusfalau, judetul Salaj, s a produs un accident rutier. Din primele informatii in accident au fost implicate 4 autovehicule.Conform Infotrafic evenimentul…