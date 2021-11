Mureșean de 83 de ani găsit mort pe o stradă Polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au fost sesizați vineri, 5 noiembrie, cu privire la faptul ca pe o strada din Luduș a fost gasit, in stare de inconștiența, un barbat. "La fața locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Poliției orașului Luduș, care a constatat ca cele sesizate se confirma, fiind identificat un … Post-ul Mureșean de 83 de ani gasit mort pe o strada apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

