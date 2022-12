Mureșean cercetat pentru violență în familie Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Raciu au reținut vineri, 2 decembrie, un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Pogaceaua, banuit de violența in familie. "In fapt, la aceeași data, cel in cauza ar fi incalcat prevederile ordinului de protecție provizoriu emis dupa ce ar fi exercitat, asupra partenerei sale, acte de violența. … Post-ul Mureșean cercetat pentru violența in familie apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

