Mureșean băut prins conducând un ATV neînmatriculat Politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au oprit in trafic, la data de 26 iunie, in jurul orei 23.20, pe raza comunei Sangeorgiu de Mureș, un ATV condus de un tanar in varsta de 24 de ani. "In urma testarii cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 0,66 mg/l

