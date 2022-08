Stiri pe aceeasi tema

- Obtinerea statutului de tara candidata la aderare este cea mai mare realizare a Guvernului intr-un an de mandat. O spune comentatorul politic Ion Tabarta, potrivit caruia la succesul obtinut de Republica Moldova pe plan extern a contribuit considerabil presedintele Maia Sandu prin prerogativele constitutionale…

- Republica Moldova continua sa se confrunte cu o situație dramatica privind numarul populației. In ultimii cinci ani, demografia a fost influențata de trei fenomene: de spor natural negativ, migrație externa puternica și migrația interna, care sa evidențiat in special in 2021. Fara o politica de dezvoltare…

- Sistemul de vot online este o opțiune sigura și eficienta, insa este prematur sa prognozam cand va fi implementat oficial in R. Moldova. O spune secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandr Berlinschii, potrivit caruia inca nu se știe, daca la urmatorul scrutin electoral vom putea vota online.…

- Dezbaterea de joi, 23 iunie, a fost organizata de ISPRI (Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane), LARICS (Laborator pentru Analiza Razboiului Informational si Comunicare Strategica), si German Marshall Fund Romania. Au participat dl Prof. Dan Dungaciu, Director…

- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova a urcat in clasamentul FIFA. In versiunea actualizata a topului, "tricolorii" sunt pe locul 178, cu doua trepte mai sus decat au fost in martie.

- Politicianul Ion Sturza, a venit cu un mesaj pentru ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Acesta a venit cu o replica catre Lavrov, dupa ce ministrul rus a declarat ieri, 16 iunie, ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina” . ”Da, așa se face istorie și se…

- Vizita președintelui Franței, Emmanuel Macron, la Chișinau reprezinta un mesaj puternic de susținere a parcursului european al Republicii Moldova și a agendei de reforme. Aceasta vizita inspira incredere ca, in viitorul apropiat, Republica Moldova va obține statutul de candidat la aderare. O spune deputatul…

- „Sper ca Republica Moldova va obține acest statut (de candidat la aderare). Dar este important sa nu se intram in panica, daca aceasta nu se va intimpla – sa se invețe lecția”, a punctat cu prudența Igor Klipii, expert asociat IDIS Viitorul, membrul al Comitetului pentru Unitate și Bunastare (CUB),…