- Reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, impreuna cu politisti locali si jandarmi, au participat sambata, la Targu Mures, la o actiune de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Peste 250 de efective de poliție si politie locala s-au aflat la datorie, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele de transport in comun, pentru prevenirea și limitarea infectarii…

- Au continuat activitațile de verificare, a modului de respectare a prevederilor Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, de catre Inspectoraul de Poliție Județean Alba. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem…

- In contextul creșterii numarului de cazuri de Covid 19, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul corona virus, polițiștii Inspectoratului de Politie Județean Mehedinți cu suportul Jandarmeriei, Poliției Locale și a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” au continuat activitațile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele doua zile au fost verificate 13.382…

- Peste 250 de sanctiuni in valoare de 42.300 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres.…

- Peste 170 de sanctiuni in valoare de 32.350 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres. Potrivit…