Mureş: Zece gospodării, inundate la Reghin în urma ploilor abundente Zece gospodarii din municipiul Reghin au fost inundate in urma unei ploi abundente joi dupa-amiaza, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures.



Potrivit pompierilor, in urma ploilor abundente apele s-au revarsat in curti, beciuri si pivnite, fiind afectate in total zece gospodarii.



Detasamentul de pompieri Reghin intervine cu patru autospeciale, patru pompe, sase subofiteri si doi ofiteri pentru evacuarea apei.



Mai multe localitati din Mures s-au aflat joi sub avertizare cod portocaliu de ploi, meteorologii asteptandu-se la 35-40 l/mp. AGERPRES… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

