Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a informat miercuri, 3 februarie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca fața de ziua precedenta s-au inregistrat 106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat marți, 2 februarie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca la data de 1 februarie polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria…

- Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat marți, 2 februarie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca la data de 1 februarie, in jurul orei 2.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au identificat in trafic, pe strada Parangului din municipiul…

- Biroul de Presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat luni, 1 februarie, prin intermediul unui comunicat, faptul ca la data de 30 ianuarie polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Luduș au identificat un tanar, in varsta de 21 de ani, din Luduș, la scurt timp…

- Biroul de Presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat joi, 28 ianuarie, cu privire la faptul ca in urma celor 30 de percheziții domiciliare desfașurate in cursul zilei de miercuri, 27 ianuarie, in județele Mureș, Tulcea, Constanța, Suceava și Bihor, au fost descoperiți 830 de metri…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…