Stiri pe aceeasi tema

- Ursul care a fost lovit de o masina pe DN 13 E60, intre localitatile Gaiesti si Balauseri, in data de 21 noiembrie, a iesit din coma si este supravegheat permanent la Gradina Zoologica din Targu Mures, a anuntat, marti, Primaria Targu Mures, potrivit Agerpres."Ursul ranit in localitatea Balauseri…

- Ursul care a fost lovit de o masina pe DN 13 E60, intre localitatile Gaiesti si Balauseri, in data de 21 noiembrie, a iesit din coma si este supravegheat permanent la Gradina Zoologica din Targu Mures, a anuntat, marti, Primaria Targu Mures. "Ursul ranit in localitatea Balauseri si ingrijit la Zoo Targu…

- Un pui de urs a fost accidentat de catre un autoturism joi seara, pe E60, in județul Mureș. Un alt urs a fost lovit in aceasta seara de mașina. In urma impactului violent animalul a decedat pe loc. „Un urs a fost lovit de mașina in localitatea Gaiești (Acațari) pe E60. Din primele informații ursul este…

- Un urs a fost lovit marti dimineata de o masina care circula pe DN 11, animalul, grav ranit, fiind transportat intr-o rezervatie din judetul Brasov, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna potrivit Agerpres. "Un conducator auto, in timp ce conducea un autoturism pe DN 11, din directia…

- Un urs a fost lovit marti dimineata de o masina care circula pe DN 11, animalul, grav ranit, fiind transportat intr-o rezervatie din judetul Brasov, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. "Un conducator auto, in timp ce conducea un autoturism pe DN 11, din directia Targu Secuiesc…

- Ursul lovit de mașina in Harghita a fost eutanasiat, dupa ce a agonizat toata noaptea. Avea 3 picioare fracturate. Ursul a fost lovit de o masina sambata seara, pe DN 13 A, intre Praid si Sovata, a agonizat ore in sir pe strada, fara sa fie ajutat. Persoanele din autoturism nu au fost ranite. Doar un…

- Un urs agonizeaza pe șosea inca de sambata seara dupa ce a fost lovit de o mașina. Animalul grav ranit este pazit de polițiști și jandarmi care nu pot sa intervina in aceasta situație, iar reprezentanții Ministerului Mediului sunt in weekend și au reacționat cu intarziere. Veterinarul care a ajuns la…

- Traficul rutier este restricționat pe DN 13 A intre Sovata și Praid, de sambata seara, dupa ce un urs a fost lovit de o mașina și a ramas, in agonie, pe șosea. Animalul ar avea picioarele fracturate, iar polițiștii și jandarmii au pazit zona toata noaptea. Accidentul s-a petrecut sambata seara, in jurul…