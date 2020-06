Stiri pe aceeasi tema

- Singurul producator roman de tractoare articulate forestiere (TAF), IRUM Reghin, a intrat in colaborare cu cel mai mare producator mondial in domeniu, compania finlandeza PONSSE, astfel incat va fi acoperita intreaga gama de utilaje solicitata pe piata romaneasca, sustine directorul general al companiei,…

- Directorul general al IRUM Reghin, Mircea Oltean, a anuntat lansarea pe piata a trei noi tractoare de conceptie romaneasca, destinate fermelor de familie, realizate in perioada de restrictii din cauza pandemiei de coronavirus. Intre noile modele se numara tractorul IRUM TAG 3100, care va avea 30 de…

- Directorul general al IRUM Reghin, Mircea Oltean, a anuntat ca primul tractor romanesc, conceput si construit de inginerii societatii, a carui productie de serie a demarat in urma cu an, a inceput sa fie promovat pe piata externa, Ungaria fiind prima tara in care produsul este astfel prezentat. „Am…

- Directorul general al IRUM Reghin, Mircea Oltean, a anuntat ca primul tractor romanesc, conceput si construit de inginerii societatii, a carui productie de serie a demarat in urma cu an, a inceput sa fie promovat pe piata externa, Ungaria fiind prima tara in care produsul este astfel prezentat. "Am…

- La aproape doua decenii de la disparitia industriei din Romania, IRUM Reghin lanseaza trei tractoare de conceptie romaneasca, pentru fermele de familie Producatorul de tractoare IRUM Reghin a lansat pe piata a trei noi tractoare de conceptie romaneasca, destinate fermelor de familie, realizate in perioada…

- Directorul general al IRUM Reghin, Mircea Oltean, a anuntat, miercuri, lansarea pe piata a trei noi tractoare de conceptie romaneasca, destinate fermelor de familie, realizate in perioada de restrictii din cauza pandemiei de coronavirus.Intre noile modele se numara tractorul IRUM TAG 3100 care va avea…

- Directorul general al IRUM Reghin, Mircea Oltean, a anuntat, miercuri, lansarea pe piata a trei noi tractoare de conceptie romaneasca, destinate fermelor de familie, realizate in perioada de restrictii din cauza pandemiei de coronavirus. Intre noile modele se numara tractorul IRUM TAG 3100 care va avea…

- Potrivit OMS, cel puțin 80 de milioane de copii sub varsta de 1 an risca astfel sa faca boli precum difterie, rujeola sau poliomelita. Deși nu a fost o decizie oficiala, mulți parinți s-au temut sa-i duca pe cei mici la doctor, ca sa nu se infecteze cu noul coronavirus. Statisticile arata ca, odata…