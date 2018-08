Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de 12 ani care a disparut miercuri in localitatea Sendreni a fost gasit, joi, inecat in raul Siret, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, informeaza Agerpres.Citiți și Liviu Pop EXPLICA fotografia in care…

- Un baiat in varsta de 9 ani s-a inecat sambata, in raul Jiu, in timp ce fratele sau mai mare si un alt copil sunt dati disparuti, fiind cautati de politisti si localnici, iar la fata locului au fost trimise si echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, un baiat in varsta de 9 ani din localitatea Bralostita a fost gasit inecat in Jiu, in zona Filiasi, sambata seara.Baiatul ar fi plecat la scaldat cu alti doi copii, printre care si fratele sau in varsta de 14 ani. Ceilalti doi copii…

- Doua surori, de 13 si 15 ani, s-au inecat in raul Moldova. Trupurile celor doua fete au fost gasite fara viata de salvatori. Incidentul a avut loc in localitatea Capu Codrului, din judetul Suceava, unde trei adolescente au mers sa se scalde in raul Moldova. Doua dintre acestea erau surori, de 13 si…

- Pompierii au reluat, luni, cautarile barbatului luat vineri de viiturile raului Cracau, in timp ce incerca sa traverseze apa, potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, scrie Agerpres. Si in cursul zilei de duminica au fost efectuate…

- Un copil in varsta de 14 ani s-a inecat, duminica, in iazul Negreni din comuna Stiubieni din judetul Botosani, in timp ce se afla la pescuit, a declarat pentru AGERPRES seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cristian Amarandei.Potrivit acestuia, baiatul a cazut in apa,…