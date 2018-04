Ultima zi a Expozitiei Internationale GastroPan, cea mai mare manifestare de acest gen din Europa Centrala si de Sud-Est, care se va incheia duminica dupa-amiaza, este dedicata degustarii noutatilor din industria cafelei si inghetatei. La standurile cu inghetata si cafea, vizitatorii au ocazia, pe parcursul a sase ore, sa descopere noutatile pietei, prin degustari si demonstratii de preparare si servire. Vizitatorii expozitiei pot degusta, in premiera, sortimentele de inghetata si cafea care marcheaza sezonul in 2018, pot experimenta idei si tehnologii inovatoare din domeniu si pot intra in contact…