Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor locuiește in Dubai de ceva timp, iar in aceasta perioada, sora Monicai Gabor se afla izolata la domiciliu, din cauza pandemiei de coronavirus. Vedeta a dezvaluit care sunt regulile și ce trebuie sa faca pentru a putea ieși la cumparaturi.Angajata model de top de o agentie de renume, Ramona…

- Presedintele UFC Dana White a confirmat ca UFC 249 nu va mai avea loc si sustine ca decizia nu i-a apartinut. Toate evenimentele UFC au fost amanate pe termen nedeterminat din cauza pandemiei, anunța MEDIAFAX.Se pare ca nu doar gala UFC 249 a fost anulata, ci toate evenimentele Ultimate Fighting…

- N. D. ”Cel puțin 9 din 10 romani sunt afectați de masurile impuse; 69% dintre romani resimt mai ales limitarile legate de libera mișcare; unul din 4 romani a suferit deja o reducere a veniturilor”, sunt principalele rezultate ale unui recent studiu prin intermediul caruia s-a dorit sa se afle in ce…

- Marele Premiu al Spaniei la MotoGP, programat in perioada 1- 3 mai, pe circuitul de la Jerez, a fost amanat, din cauza pandemiei de coronavirus, anunța news.ro."Situatia este intr-o constanta evolutie, o noua data nu poate fi confirmata pana cand nu stim exact cand s-ar putea organiza evenimente",…

- Concursul Eurovision 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr un comunicat de presa.Spectacolul trebuia sa aiba loc in luna mai, la Rotterdam.Cu regret profund, trebuie sa anuntam anularea Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam", au anuntat organizatorii,…

- Complexul Dragonul Roșu se va inchide in intervalul 16-23 martie, conform unui comunicat al companiei care administreaza zona comerciala. Administratorii complexului anunta ca au luat aceasta decizie in contextul pandemiei de coronavirus și in incercarea de a preveni raspandirea cazurilor de infectare…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…

- Dupa ce CFR Cluj, campioana Romaniei, a cerut ca meciurile din Liga 1 sa fie oprite din cauza pandemiei de coronavirus, Razvan Burleanu a vorbit despre aceasta masura și a anunțat in ce situația va decide sa se anuleze toate evenimentele fotbalistice din Romania. „In acest moment, nu doar meciurile…